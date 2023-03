Riccardo III, ovvero la manipolazione del potere

Riccardo III sceglie di essere malvagio, e lo dichiara subito. Stabilisce così un rapporto di complicità con il suo pubblico, che lo vedrà compiere azioni atroci, in un crescendo distruttivo che nessuno ostacola.

Al Teatro Carignano va in scena con un debutto nazionale l'opera di William Shakespeare, la violenza e la capacità del potere di manipolare.

Paolo Pierobon interpreta l'ascesa di un uomo, che coinciderà con la sua discesa nell'abisso.

Per il Teatro Stabile di Torino la regista Kriszta Székely ha scelto un adattamento in chiave contemporanea, perché Riccardo III oggi potrebbe essere un Capo di Stato, un collega, un amico, chiunque abbia potere rispetto agli altri componenti del proprio gruppo amicale o di lavoro e lo esercita senza scrupoli.



Nel servizio parlano l'attore Paolo Pierobon e la regista Kriszta Székely