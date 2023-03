Un'azienda agricola, l'ultima scommessa del Fai

Luoghi di ieri per progetti di domani. La quinta e ultima puntata dello Speciale Tgr verso le Giornate FAI di primavera fa tappa al NOI Techpark di Bolzano, una delle 750 aperture straordinarie del fine settimana. Dove passato e futuro si incontrano in un presente di formazione e innovazione in un riuscito esempio di rigenerazione urbana.

Tappa poi in Lombardia, con Villa Della Porta Bozzolo, a Roma con Villa Wolkonsky e nel Viterbese dove il Fai ha la sua prima aizenda agricola: Villa Caviciana.

Ospite Daniela Bruno, direttrice culturale del Fai.