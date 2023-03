Una domenica da campioni. La Juve sfida l'Inter, il Toro contro il Napoli

Si preannuncia una domenica di forti emozioni per i tifosi piemontesi e non solo. Le due squadre torinesi sono, infatti, entrambe impegnate in partite di lusso.

Domani sera, la Juventus sfida l'Inter nello stadio di San Siro. Stavolta il derby d'Italia mette in palio il secondo posto in campionato, naturalmente al netto della penalizzazione in classifica di 15 punti per i bianconeri, a causa del caso plusvalenze. Se ne riparlerà il 19 aprile, quando è fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni, che discuterà il ricorso della Juve.

Alle 15, nello stadio Olimpico-Grande Torino, i granata sfidano la capolista Napoli. L'allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, ha annunciato che non farà turnover.

Le squadre torinesi sono alle prese con qualche assenza.



Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus