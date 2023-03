Nuovo colpo di teatro per il trasformista Arturo Brachetti . A maggio tornerà al Teatro Regio. Per lui una parte ne "La figlia del reggimento" di Donizetti. Intanto, all'Alfieri, continua a godersi il successo per il suo one man show "Solo".

servizio di Maria Valeria Vendemmia - montaggio Paola Bovolenta

voce di Arturo Brachetti