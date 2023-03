Il metaverso per combattere il bullismo

Usare la tecnologia per intercettare più facilmente le vittime di bullismo attraverso avatar e stanze virtuali. E' questa l'idea alla base della sperimentazione dello sportello contro il cyberbullismo sul metaverso, a cui sta lavorando il Csi Piemonte e che è in via di sperimentazione. Si partirà prima dell'estate con tre o quattro scuole per poi allargarsi agli altri istituti con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Interviste a: Pietro Pacini, direttore generale Csi Piemonte; Matteo Marnati assessore regionale all'Innovazione e Ricerca; Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione Bullismo No Grazie