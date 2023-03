Scuote il dibattito in consiglio comunale il centro di permanenza e rimpatrio

servizio di Martino Villosio

immagini di Luciano Gallian

interviste a:

Jacopo Rosatelli - assessore Welfare comune di Torino

Andrea Russi - capogruppo M5S consiglio comunale

Giovanni Crosetto - capogruppo FDI consiglio comunale

Accoglienza e rimpatri, il tema che scuote il dibattito nazionale entra, anche, in consiglio comunale a Torino. cosa fare, del centro di permanenza e rimpatrio in corso Brunelleschi. chiuso temporaneamente a inizio mese, dopo le rivolte e le accuse per le condizioni di vita dei migranti al suo interno. I presidi anarchici al suo esterno.

La maggioranza di centrosinistra ha approvato un ordine del giorno, per impegnare la giunta lo russo a chiedere al governo che il cpr non riapra più

"Condividiamo l'auspicio del consiglio comunale a che il cpr di Torino non riapra più pensiamo che servano politiche umane sull'immigrazione nell'interesse di tutta la cittadinanza e quell'area sia restituita ai cittadini torinesi

poco umano, dice il pd, e poco efficiente. i rimpatri effettivi non superano il venticinque per cento. meglio destinare le risorse all'integrazione e alla città.

con la maggioranza, votano i cinque stelle

E' ovvio che il modello dei cpr debba essere superato negli anni ha dimostrato tutti i suoi limiti tanto che i rimpatri sono pochissimi.

proprio ultimamente abbiamo fatto un sopralluogo all'interno e le condizioni sono davvero disumane

voti contrari invece da forza italia, lega e fratelli d'italia che replica.

il partito democratico fa questa proposta e quindi cerca di teorizzare dei rimpatri pari a zero questo non è possibile.

a meno che non si offra un modello alternativo i cpr vanno migliorati ma vanno anche mantenuti.

Le soluzioni alternative, spiega il centrodestra, sono il commissariamento in caso di gestioni inefficIenti o la revisione del codice degli appalti, per procedere in deroga alla costruzione di nuovi cpr.

in attesa di comprendere il destino di quello torinese. un milione di euro, costo stimato per ristrutturarlo.