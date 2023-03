Quegli strani restringimenti in cantiere sul controviale. Quei rifiuti sul marciapiede appena pulito

I cantieri che stanno cambiando l'assetto del controviale in corso Trapani, a Torino, suscitano gli interrogativi di una residente. “A che cosa serve questo tipo di opera pubblica", si chiede, “con un dosso leggere da una parte e un restringimento a serpentina dall'altra parte. Quale la sua utilità?”.

Il secondo video, da Marco, non ha bisogno invece di troppe spiegazioni. Avevamo mostrato la sua segnalazione sui marciapiedi sporchi in via Pinerolo, angolo via Cigna, alcuni giorni fa. Dopo la nostra trasmissione, ci scrive, il marciapiede era stato pulito con l'idropulitrice ma i maleducati non cambiano mai atteggiamento ed è infatti già comparso un materasso abbandonato



Spostandosi dalle strade ai prati, si trova un po' di consolazione per la vista. Ieri le primule ad Almese, oggi le viole di San Valeriano a Cumiana, le ha raccolte in foto Silvano. Colori di primavera, belli ma non troppo per gli agricoltori che temono fioriture precoci con un clima ormai indecifrabile.