Il dolore della Val d'Ossola che ricorda il capitano Ghersi

Il dolore della Val D'Ossola per la morte del capitano Alessio Ghersi, 34 anni. Simona Marchetti è andata a Domodossola dove il pilota era nato e dove vive ancora la famiglia. A Domodossola Ghersi aveva studiato, al Liceo Spezia e iniziato a coltivare la sua passione per il volo. Gli amici e i conoscenti lo ricordano con affetto come un bambino determinato e intelligente. Abbiamo anche raccolto anche la voce del presidente dell'Aeroclub friulano da dove è decollato il velivolo.



intv Michele Florit, pres aeroclub fiulianocampoformido