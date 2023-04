Arrivano le trivelle e si scavano i pozzi per salvare l'acqua che si perde

Si parte da uno dei lavori sui 10 pozzi che la Smat, la società metropolitana delle acque di Torino, sta riperforando. Un vecchio impianto per pompare l'acqua dalla falda alla rete idrica che si trova in un pioppeto di La Loggia, ed è stato scavato più di 60 anni fa. Oggi i suoi filtri si sono parzialmente otturati.

La ristrutturazione di queste infrastrutture idriche per raccogliere l'acqua serve a limitare quella che si perde per strada dalla falda al rubinetto.

Cento litri in più ogni secondo rispetto ad oggi. Questa quantità di acqua recuperata nei dieci pozzi rifatti con questa tecnica, più altri scavati ex novo a Scalenghe, Druento, Rivalta, Santena, Chieri, Villa Stellone, Borgo Masino e Borgaro. Gli investimenti già programmati, una quarantina di milioni nei prossimi tre anni per far fronte alla crisi idrica.



intervistato: LUIGI LEARDI, GEOLOGO SMAT