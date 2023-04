Tra pace e speranza, per le vie di Torino la Via Crucis del venerdì santo

Via Crucis, ossia la Via della Croce, è un percorso che ogni anno, in prossimità della Pasqua, la Chiesa propone ai fedeli. Un modo per rendere omaggio al doloroso tragitto effettuato da Cristo prima della crocifissione, con in spalle la croce che poi determinò la sua morte.

La Via Crucis è un momento solenne, di condivisione tra i partecipanti al rito, riflessione e preghiera. E’ consuetudine programmarla nel giorno del venerdì precedente alla Pasqua, il venerdì santo.

Stazione dopo stazione le testimonianze di tanti giovani, donne e mamme con le loro invocazioni di pace. Tutta la Chiesa in preghiera per i popoli in guerra, un messaggio di vita e di speranza che guarda al futuro.

La tradizionale via crucis del venerdi santo per le strade del centro città guidata dall'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole.