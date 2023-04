25 Aprile a Torino, la cerimonia al Cimitero Monumentale

Il 25 Aprile festeggiato a Torino. La cerimonia istituzionale al Cimitero Monumentale.

Il corteo guidato dal Sindaco Lo Russo che ha detto: "Sono passati 78 anni da quel 25 aprile del 1945, giorno in cui l'Italia si liberava definitivamente del dominio nazista e del fascismo. Un anniversario importante quest'anno, perché ricade in un momento storico difficile, in cui è più che mai necessario ribadire i

valori di libertà, giustizia e democrazia".

La cerimonia è stata aperta con la lettura della poesia di Gianni Rodari 'La madre del partigiano'. Erano presenti l'assessore regionale Fabrizio Ricca, gli assessori comunali Chiara Foglietta e Jacopo Rosatelli, i vertici di forze armate e forze dell'ordine, rappresentanti della comunità ebraica e delle associazioni combattentistiche, della Resistenza e dei deportati.

Il corteo ha toccato i luoghi più significativi, il cippo ex deportati e quello ex internati, il Campo della Gloria, il cippo dei caduti dei reparti regolari

delle forze armate, il sacrario alle vittime civili di guerra e il Campo Israelitico, dove il Rabbino di Torino Ariel Finzi ha tenuto una orazione ebraica.

Lo Russo a fine corteo ha poi dato un suo commento su quanto successo ieri sera in piazza Castello, dove alla fiaccolata per il 25 Aprile ci sono stati momenti di tensione provocati da un gruppo di antagonisti contro la bandiera della Nato che era stata portata dai Radicali. Tensioni che tuttavia non hanno rovinato la serata che ha riunito almeno duemila persone.

Lo Russo ha detto: “Un episodio spiacevole, anche perché il 25 aprile è davvero una festa di tutti ed è stato un peccato vedere questa scena. Adesso però pensiamo a celebrare questo 78esimo anniversario con il doveroso rispetto verso tutti coloro che sono caduti per la nostra libertà”.

Nel servizio parlano il Rabbino di Torino Ariel Finzi e Susanna Maruffi, figlia di un deportato politico torinese.