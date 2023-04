A caccia di bombe nel Parco del Valentino

Si tratti di scavi prescritti dalla legge per la sicurezza sul lavoro. Sono state individuate quattordici aree nel parco e nelle prime quattro sondate non sono state trovate bombe.

In via Galliari, davanti al Valentino, nel 1942 crollò sotto le bombe la villa del geniale imprenditore Gualino. Nella vicina via Nizza, quattro anni fa, è stato trovato un ordigno e in queste settimane due bunker nella bonifica dell'area per il parco della salute.

Interviste a: Luca de Giorgio, direttore operativo Smat; Giovanni Sanfilippo, titolare ditta Bonifica bellica