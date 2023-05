Pianezza torna al voto ed è sfida a tre. In corsa Castello, Minò e Zambaia

A Pianezza, l'ultimo sindaco, Roberto Signoriello, supportato dal centrodestra, lascia il comune un anno fa, dopo sei mesi. In una lettera spiega di aver dovuto gestire situazioni pregresse scontrandosi con pregiudizi partitici e personali. Dopo le sue dimissioni, arriva una commissaria. Ora il voto per eleggere un nuovo primo cittadino. Tre i candidati.

Il centrodestra unito - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia - punta sulla consigliera regionale del Carroccio, Sara Zambaia, 35 anni. La sostengono anche due liste civiche, tra cui Insieme per Pianezza: gruppo che, in passato, aveva appoggiato l'ex sindaco per dieci anni, poi vice di Signoriello, Antonio Castello.

Lui, medico originario di Enna, 53 anni, ora si candida con l'aiuto di cinque liste civiche.

Partito democratico e Movimento 5 Stelle corrono uniti. Con loro anche Verdi ed Ecologisti e la lista civica Pianezza Protagonista. Scommettono sull'ingegnere di Gtt, Giovanni Minò, 48 anni.

Sono le prime elezioni dopo che Pianezza ha superato i quindicimila abitanti. Così, sono previsti il voto disgiunto e il ballottaggio, se nessun candidato otterrà oltre il cinquanta per cento delle preferenze al primo turno.

Ecco le proposte di Sara Zambaia, candidata di centrodestra, Antonio Castello, candidato civico e Giovanni Mino, candidato di Pd-M5S