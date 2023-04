"Libertà vuol dire rispettare l'altro"

Sullo sfondo le montagne, luoghi di battaglia dei partigiani. La bandiera dell'Italia che sventola nel cielo limpido di questo 25 aprile. La folla festosa che esplode all'arrivo del presidente. La città di Cuneo ha accolto così il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita in Piemonte per il giorno della Liberazione. Nel Parco della Resistenza si sono radunati in tantissimi, partigiani ancora in vita, familiari di chi non c'è più, ma anche tanti giovani.

E' la seconda volta che il Capo dello Stato sceglie il Piemonte per celebrare la Liberazione, prima di Cuneo infatti visitò il biellese. La prima tappa è stata al Parco della Resistenza, appunto, dove ha deposto insieme al ministro Crosetto, una corona al monumento realizzato da Umberto Mastroianni, in memoria dei partigiani caduti. A mezzogiorno il momento istituzionale al teatro Toselli, nel pomeriggio la visita a Borgo San Dalmazzo e a Boves.