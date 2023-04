Quegli abiti di carta, all'incrocio tra arte e moda

Economici, e decisamente belli, leggeri e anche ecologici. Sono gli abiti di carta di solito catalogati con la definizione "oggetti d'arte", in realtà risultano anche facili da indossare. E così alcuni tra i più eleganti modelli diventano protagonisti assoluti nelle storiche sale di Palazzo Madama a Torino per un insolito shooting fotografico. I vestiti di carta continuano a incantare come uno degli esempi più riusciti dell'incontro tra moda e arte.

Intervista a Lucia Simonis, disegnatrice creativa.