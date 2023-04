L'Atlante dei pesticidi

L'Oms stima ogni anno 385 milioni di casi di avvelenamento e 258 mila decessi a causa dei pesticidi utilizzati in agricoltura. La Scienza ha dimostrato che anche a piccolissime dosi sono no dannosi per la salute e riducono drasticamente la biodiversità. Eppure in 35 anni il loro utilizzo è raddoppiato. E l'italia è il secondo maggiore mercato in ambito europeo. Lo dice un rapporto del WWF che, con la coalizione di coltivatori e ambientalisti “Cambiamo l'Agricoltura”, ha creato un Atlante dei pesticidi che ne spiega l'impatto ambientale, sulla salute, e raccoglie le ultime scoperte scientifiche sui rischi che comporta l'esposizione continua a queste sostanze . Tgr Leonardo

servizio di Laura de Donato , montaggio di Enrico Caleffi