Il carattere plurale della resistenza raccontato da Aldo Cazzullo

Il carattere plurale della Resistenza cementato dal desiderio di non voler essere nazisti. Ne parla Aldo Cazzullo intervistato da Elisabetta Terigi. Racconterà i suoi libri che ripercorrono tappe importanti della storia d’Italia e quelli dedicati alle interviste per il Corriere della Sera a personaggi noti in vari settori, sport compreso. Cazzullo parlerà anche della sua passione per Dante Alighieri, “il più grande poeta - dice - che l’umanità abbia avuto e leggerà il XXVI Canto dell’inferno dedicato ad Ulisse.

In puntata molti contributi: Antonio Sgobba ha incontrato a Monza Beatrice Salvioni autrice del caso letterario di queste settimane, “La malnata” (Einaudi). Il libro è stato tradotto in 32 lingue e diventerà una serie tv. Figura inoltre tra i 12 finalisti al Premio Strega. È la storia di un’amicizia indissolubile tra due ragazzine ambientata a Monza nel ventennio fascista.

Marco Procopio ha intervistato Carlo Greppi sul suo libro “Un uomo di poche parole“ (Laterza) dedicato a Lorenzo Perrone, l’uomo che ad Auschwitz salvò Primo Levi. “Sarò la tua memoria” di Mario Calabresi, testimonia il legame tra Andra Bucci e il nipote, che si fa testimone della deportazione della nonna allora bambina. Elisabetta Santon ripercorre la loro storia.

Il femminile e il maschile nella lingua parlata e la terza via del “ non genere” nel servizio di Frida Zampella nel quale raccoglie il punto di vista sull’evoluzione dell’italiano della scrittrice Vera Gheno. Asterisco e schwa - dice - servono per “dare fastidio, per attirare l’attenzione” .