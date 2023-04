Alle 21 su RaiStoria "19 settembre 1943, la strage di Boves"

In occasione del 78esimo Anniversario della Liberazione, Rai Cultura presenta “19 settembre 1943 – La strage di Boves”, uno speciale di Sara Chiaretti, Vincenzo Reale, Clemente Volpini, con la regia di Leonardo Sicurello, in onda martedì 25 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Lo speciale ricostruisce la nascita, subito dopo l’armistizio, delle prime formazioni partigiane nel cuneese e l’eccidio del 19 settembre 1943, quando i nazisti, guidati dal maggiore Joachim Peiper, uccisero a Boves 23 persone. Tra le vittime anche il parroco don Giuseppe Bernardi e il viceparroco don Mario Ghibaudo, appena 23 anni, freddato da una raffica mentre stava benedicendo un anziano colpito a bruciapelo davanti agli occhi del nipote.

Con la narrazione della storica Isabella Insolvibile e straordinarie testimonianze d’archivio – tra queste quelle di Nuto Revelli, Dino Giacosa e Faustino Dalmazzo – lo speciale racconta la tragica storia di una strage impunita.