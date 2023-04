Allegri non si fida dell'Inter in crisi: "Serve una grande partita"

Sarà il terzo atto stagionale dell'infinita sfida tra Juve e Inter e questa volta, almeno sulla carta, i bianconeri partono un passo avanti. Due vittorie in campionato e nerazzurri che arrivano alla Stadium piegati dall'ultima sconfitta con la Fiorentina e con la posizione di Inzaghi sempre più traballante. L'Inter però è squadra che spesso ha dato il meglio di sé nel doppio confronto di coppa e allora ecco le cautele i timori di Allegri.

Poi c'è il contorno, quella sfida che bianconeri e nerazzurri giocano spesso fuori dal campo. Domani sera si riparte dalla rissa finale di due settimane fa, vicende che, scommette Allegri, non renderanno la gara più nervosa.

Altre buone notizie per il tecnico bianconero arrivano dall'infermeria. Chiesa è abile e arruolato anche se inizierà dalla panchina, mentre per l'attacco la coppia più probabile e Vlahovic-Di Maria con Kean pronto però a sfilare la maglia di titolare all'argentino nelle ultime ore. Ancora fuori Alex Sandro ci sarà il rientro di Rabiot in mezzo al campo. Perin tra i pali come sempre nelle notti di Coppa Italia.

