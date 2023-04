Allegri: "Per il Napoli è sempre una partita speciale"

In pochi secondi Max Allegri inquadra i temi della partita di domani sera: la voglia di riscatto del Napoli che deve mettere al sicuro il tricolore, l'antica rivalità tra le squadre ma anche la sensazione che la pressione della sfida gravi molto di più sulle spalle dei partenopei. Del resto la classifica della Juve che è tornata scintillante dopo la sentenza del Coni resta pur sempre provvisoria in attesa dei prossimi passi della giustizia sportiva ed è chiaro che per i bianconeri la porta più sicura per tornare in Europa sia quella che passa dalle coppe. Difficile fare calcoli di classifica in questa condizione, inutile piangere sul latte versato. Probabile quindi che il tecnico tenga conto dei prossimi appuntamenti di coppa prima di scegliere l'undici che affronterà il Napoli. Bremer sta bene ma potrebbe riposare in vista della gara con l'Inter di mercoledì, al suo posto sono pronti Bonucci e Rugani. Per sbloccare le sue punte Allegri potrebbe tornare al 3-5-2 affiancando Milik a Vlahovic, ma il tempo delle scelte definitive sarà domani mattina e la notte e la rifinitura porteranno consiglio.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Enrico Caleffi