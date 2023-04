Allenamento a porte aperte, in 2.000 al Filadelfia

Lo stadio Filadelfia torna ad aprire le porte per l'allenamento del Toro e sulle tribune si presentano in duemila. La società ha preso la decisione all'indomani della vittoria contro la Lazio che sembra aver ricaricato ambiente e tifosi, a pochi giorni da un'altra partita importante. L'accesso alle competizioni europee rimane lontano 10 punti, proprio da quell'Atalanta che sabato sera arriverà all'Olimpico Grande Torino. Una sfida che sa di ultimissima occasione.

E' presto per capire quali saranno le scelte di Juric, ma dalla seduta di fronte al proprio pubblico qualche indicazione è arrivata. Vlasic è in grande forma e rimane vivo il ballottaggio con Miranchuk. Il posto di Radonijc non appare in discussione, come quello di Sanabria, il capocannoniere granata a cui manca solo un gol per arrivare in doppia cifra.