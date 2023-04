Allievo contro maestro, Juric contro Gasperini

Ivan Juric l'allievo, Gian Piero Gasperini il maestro, stasera di fronte, non è solo una partita: Torino-Atalanta non ci dice solo chi vince e chi perde ma a che punto è una scuola, un modo di vivere il calcio. Prima Juric è stato calciatore di Gasperini quando allenava il Genoa, poi ne è diventato collaboratore, lo ha seguito a Palermo, quindi nello staff tecnico dell'Inter. 6 anni assieme, nel calcio è una vita. Nella quale, come nei racconti religiosi orientali, Gasperini ha consegnato a Juric una potente arma, quella del calcio ossesso, marcatura a uomo in tutte le parti del campo, pressing per 90 minuti, gioco anche solo a un tocco per ribaltare l'avversario.

Il tecnico croato e l'abilità di reinventare i calciatori

E Juric l'ha usata mettendoci di suo un allenamento che a volte trasforma in supercalciatori e si vince contro tutti e quando è troppo, a volte imballa, e si perde facile. Poi il croato allievo, autodefinito tosto e sottoposto al supplizio di tantalo, una volta fatta una squadra vorrebbe tenerla e invece non gliela fanno più toccare, come succede al Toro dove gliela smontano, gli tolgono Belotti Bemer Pobega Brekalo e lui ricomincia. Come Gasperini sa che per quel gioco bisogna avere gamba e follia e così ricostruisce giocatori che gli altri vendono o prestano a niente come Vlasic o l'incredibile Radonic, da giocatore che non c'è, a giocatore per cui non c'è difensore che tenga.

Arrivi e partenze

Il calcio ossesso crea anche l'ossessione del guadagno per la società che approfitta per vendere Bremer a 48 milioni con Schurs a 9 milioni che tanto Juric lo arrangia e adesso lo venderà a un'altra superofferta. Il calcio ossesso fa si che Juric ogni tanto si malmeni con il direttore sportivo Vagnati, ma poi accetta perché il suo, al contrario di Gasperini, è un gioco ossesso ma che s'arrangia.