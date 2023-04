All'ufficio immigrazione tra code, attese e la speranza di futuro in Italia

Durante l'ultima festa della Polizia, era arrivato il richiamo del questore di Torino sulle condizioni dell'ufficio immigrazione di corso Verona. Avrebbe bisogno di una nuova sede, perché l'attuale, di proprietà del demanio, è in parte inagibile. Così ogni giorno circa 800 persone devono mettersi in fila all'esterno, per ritirare un permesso di soggiorno, chiedere informazioni o sperare di accedere a una prima forma di protezione in Italia. Tra le questioni, anche i lavoratori: alcuni addetti sono nuovi, difficili le comunicazioni via mail, 16 gli sportelli attivi per 160.000 richieste l'anno.

Da qualche settimana, Protezione civile e sindacati aiutano decine di persone a conoscere almeno l'avanzamento delle pratiche. Intanto, anche la questura sta lavorando per migliorare la situazione, con frecce a indicare dove andare, cartelli in varie lingue, più agenti. Non bisogna più mettersi in coda la notte, assicura qualcuno, e a donne in gravidanza e famiglie con bambini si cerca di dare sempre la priorità. Ma, con l'arrivo del caldo, trovare un nuovo spazio coperto sembra fondamentale.

Intervista a Mohammad Kiavar, Cisl