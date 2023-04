Giornata della terra, tra pietre di plastica e il suono dei coralli

Tutto cominciò nel 1970, dal discorso di un senatore americano, Gaylord Nelson. Aveva assistito come tutti l'anno prima al disastro ambientale di Santa Barbara, in California, dove una fuoriuscita di petrolio aveva soffocato il mare e imbrattato chilometri di costa. Diede voce alla preoccupazione di tanti, e propose una nuova idea d'America. Costruire ponti tra uomini e natura, invece che autostrade, e armi: allora era il Vietnam. Quello spirito ambientalista catalizzò l'indignazione di milioni di persone, che marciarono per la prima Giornata della Terra, il 22 aprile 1970. Dopo 53 anni, a impegnarsi ci sono 1 miliardo di persone in 192 Paesi, ma la salute della Terra è precipitata. La popolazione mondiale è raddoppiata fino a 8 miliardi, gas serra e temperature aumentano, l'inquinamento soffoca terra e oceani.



Come in Brasile, isola vulcanica di Trinidade, area protetta di nidificazione per le tartarughe verdi, dove ricercatori dell'Università di Paranà hanno scoperto rocce fatte di plastica. Microplastiche - per lo più scarti di reti da pesca, trascinate nell'Atlantico a oltre mille chilometri dalla costa più vicina - che con il calore dei tropici si fondono con i detriti naturali, formando un "plasti-glomerato". Per i geologi, un terrificante punto di non ritorno.



O forse rimediare si può. Ci crede Google che lancia un progetto mondiale per salvare le barriere coralline. Biologi marini registrano i suoni prodotti da pesci, crostacei e imbarcazioni in 10 fondali tra Australia, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Panama e Svezia. La piattaforma pubblica gli audio: una barriera corallina in salute produce un suono vivo e diversificato, mentre una barriera malata per crisi climatica e impatto umano fa meno “rumore”. Tutti possono collaborare al progetto scientifico individuando le aree più silenziose e dunque a rischio. Prossimo passo: addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere questi suoni, per monitorare lo stato di salute delle barriere coralline di tutto il mondo.



