Annibale Crosignani: il manicomio, la lezione del dolore, la dignità dei malati

La vita dello psichiatra Annibale Crosignani è stata un viaggio al centro del dolore. Quello più estremo: il disagio mentale rinchiuso nei manicomi degli anni '60. In via Ignazio Giulio dove ora c'è l'anagrafe centrale di Torino, un tempo manicomio femminile che separava dalla società anche chi malato non era. Il medico era visto come un semplice burocrate, ma il professor Crosignani portò un altro stile: cominciò a parlare con quelle donne, a custodire i loro tormenti, mettendosi anche contro le consuetudini. Empatia, tenerezza, vicinanza che cura: gli elementi che portarono alla chiusura del manicomio nel 1973, 5 anni prima della legge Basaglia. Crosignani sarebbe passato poi a Collegno, alle Molinette. Oggi ha novant'anni. Quarantamila pazienti incontrati. Nell'intervista a Matteo Spicuglia, la sua riflessione sul mistero del dolore.



Montaggio di Paola Bovolenta