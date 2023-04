Anteprima Floreal, fiori protagonisti a Stupinigi

Bonsai, cactus, piante acquatiche, orchidee, camelie, terrari e tanto altro. Colori e profumi che hanno modellato l'ingresso della palazzina di caccia di Stupinigi che ha ospitato la seconda edizione di Anteprima Floreal. 30 i vivai presenti, provenienti da tutta Italia per una fiera del bello, dei fiori, tra grandi classici e nicchie da scoprire.

Secondo i più recenti dati ufficiali la florovivaistica italiana è cresciuta del 5 per cento. Il Piemonte vale per il 3,9 per cento su base nazionale per un fatturato di quasi 58 milioni di euro. Numeri positivi confermati dai produttori che negli ultimi anni hanno aumentato la forza lavoro.

Per un mondo sempre più verde e colorato.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Paolo Monchieri, intervista a Giustino Ballato, Presidente nuova società orticola del Piemonte;

Cipriano De Vito, florovivaista; Carlo Bruno, florovivaista.