Aquileia, le dune segrete di Attila e di San Marco

Cinque chilometri separano Aquileia, antica colonia romana, e la località Belvedere, affacciata sulla laguna di Grado. Un paesaggio solo in apparenza agricolo che in realtà nasconde un segreto millenario: si è scoperto che è fatto di un sistema di dune continentali, tra le più grandi d'Europa.

Un complesso geologico formato più di 20.000 anni fa: una terra sferzata in quei tempi remoti dall'azione di venti molto più potenti della odierna Bora, che normalmente spira a queste latitudini

Il territorio si racconta attraverso la tecnologia e disvela origini inaspettate. Nello studio dell'Università di Padova, in via di pubblicazione e già presentato all'International Conference in Geomorphology di Coimbra, Portogallo, i carotaggi hanno trovato la presenza delle dune fino a una profondità di 5-7 metri dal piano campagna, a contatto con la pianura dell'ultima glaciazione.

In questi luoghi millenni più tardi saranno scritte pagine forti di storia antica: la potenza strategica dell'Aquileia romana poi piegata dalla furia degli unni di Attila. Ma anche di culto, con la figura di San Marco, inviato qui da San Pietro, secondo quanto tramandato, per una missione di evangelizzazione di questa regione.

Interviste con:

Alessandro Fontana - docente Geomorfologia Università di Padova

Federica Vanzani - dottoranda Geoscienze Università di Padova

giacomo vinci ricercatore Geoscienze Università di Padova

Montaggio di Paolo Monchieri