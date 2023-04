Chi decide i nomi delle nuove specie animali

Uno delle ultime novità è un geco dalla coda a forma di foglia, vive nella remota isola di Scawfell, in Australia: sembra un piccolo drago, ha detto il suo scopritore. Gli è stato dato il nome latino di Phyllurus fimbriatus, secondo la nomenclatura introdotta da Linneo nel Settecento. Phyllurus è il nome del genere di cui fa parte, fimbriatus descrive la specie, vuol dire "con la frangia". Insomma, una caratteristica fisica. Ma a volte i nomi nuovi sono molto più creativi.

Coronavirus e “insapiens”

In un lago del Kosovo un insetto dell'ordine dei Tricotteri è stato denominato Potamophylax coronavirus, nome scelto perché scoperto nel 2020, ma anche per attirare l'attenzione sull'inquinamento dei laghi dei Balcani, disastroso quando una pandemia. Un'altra specie, sempre nello stesso lago, è stata chiamata Potamophylax humoinsapiens: la seconda parola è la combinazione dei termini latini “humo” (seppellire) e “insapiens” per sottolineare il rischio di distruzione di quell'ecosistema a causa dell'inquinamento provocato dall'uomo.

Migliaia di nuove specie

Ogni anno vengono individuate migliaia di nuove specie animali. I nomi sono scelti seguendo delle regole, come avviene per funghi, piante, batteri, virus. Ma chi li sceglie, e chi vigila? Nel caso degli animali, le regole da seguire sono quelle indicate nel Codice internazionale di nomenclatura zoologica. E il controllo affidato a un'apposita Commissione internazionale, che ha sede a Singapore. Il bresciano Alberto Ballerio, avvocato di professione ed entomologo per passione, è l'unico componente italiano. “Il nome viene scelto dall'autore, cioè chi sostanzialmente scopre che una specie è nuova, e quindi la descrive in un articolo scientifico”, spiega. Ballerio è stato eletto nella Commissione nel 2009: da allora non abbiamo mai avuto casi di nomi “respinti” perché inappropriati. Un caso, di tanti anni fa, riguarda una nuova specie il cui nome assegnato offendeva una religione.

Principio di stabilità

“Uno dei principi cardine è quello della stabilità della nomenclatura”, continua Ballerio. E cioè “fare in modo non ci sia una continua variazione dei nomi dovuta magari a semplici controversie o gusti personali”. Controversie storiche, geografiche o politiche. Tante nuove specie sono state intitolate infatti a personaggi storici. È rimasto con il suo nome ad esempio l'Anophthalmus hitleri,un insetto scoperto in Slovenia negli anni Trenta e intitolato dal suo scopritore ad Adolf Hitler. Anche perché non è chiaro sia stato o meno di un omaggio: “si tratta di un coleottero cieco e pallido che vive nelle grotte, e sostanzialmente nelle tenebre eterne, una sorta di anima dannata, paradossalmente finisce per essere un nome quasi appropriato a una figura come Hitler”.

Maldini, Schwarzenegger, Shakira

Ci sono poi omaggi chiari a campioni dello sport. Un entomologo milanese, Roberto Caldara, vent'anni fa ha dedicato una nuova specie di coleottero scoperto in Sudafrica al calciatore Paolo Maldini, all'epoca capitano del Milan, in virtù delle striature rossonere sull'animale. Il nome scelto fu Cleopomiarus maldinii. Ma l'elenco di animali, in particolare insetti, dedicati a personaggi famosi è sterminato: dall'Agra schwarzeneggeri, scarabeo dedicato ad Arnold Schwarzenegger, all'Aleiodes shakirae, vespa dedicata a Shakira.

Coleotteri del Madagascar

Lo stesso Ballerio ha osservato per primo e dato il nome a centinaia di nuove specie di coleotteri. Una delle sue ultime scoperte, nella foresta del massiccio di Ankarana, in Madagascar, ha dato un nome descrittivo. “Mi piacciono i nomi latini: l'ho chiamato Goudotostes lapidisilvae”. Il primo termine indica la specie, la seconda parola vuol dire “del bosco di pietra”, per la caratteristica delle rocce della zona.