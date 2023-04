Auto in fiamme alla Gran Madre. Traffico bloccato per l'intervento dei vigili del fuoco

Una vettura di grossa cilindrata ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 25 aprile, nella zona della Gran Madre a Torino. L'auto, con a bordo tre persone ha iniziato a fumare dal motore e quando i passeggeri e gli altro automobilisti hanno chiamato i soccorsi l'area di corso Moncalieri è stata immediatamente isolata dalle pattuglie della polizia.

Traffico in tilt nella zona, con il fumo che ci vedeva anche da una piazza Vittorio invasa dai turisti. Le fiamme, infatti, hanno iniziato a levarsi alte lambendo non sole le altre vetture, ma anche cassonetti e un vicino dehors. L'arrivo dei vigili del fuoco è servito a evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, ma non ha evitare che la macchina andasse distrutta.

Sulle origini dell'incendio sono in corso accertamenti.