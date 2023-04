La nuova casa del Derthona prende forma, in estate i primi allenamenti

Le gru ruotano, i pilastri si alzano. L'ultimo giro di anello e poi la struttura dell'arena sarà completata. Si avvicina il sogno dei tifosi del Derthona di vedere la Bertram davvero in casa, a Tortona. Non più a Casale.

Padel, parco giochi, parcheggi, ristorazione. Non solo basket, non solo un nuovo palazzetto. A pochi passi l'arena è riflessa negli specchi che ricoprono l'edificio - ormai completato - che diverrà tra pochi mesi il cuore pulsante della società. Prima però c'è da chiudere in bellezza un'altra stagione che ha già regalato soddisfazioni. I bianconeri da sorpresa sono sempre più una certezza.

Servizio di Gabriele Russo, immagini di Guido Cravero, montaggio di Tiziano Bosco. Interviste a: Ferencz Bartocci, amministratore delegato Derthona Basket.