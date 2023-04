Biogas, dal letame delle mucche l'energia pulita

A guardare queste mucche, il primo pensiero non va all'acqua frizzante. Eppure c'è un legame. Dal loro letame e dai liquami viene prodotto biogas, biometano e anche anidride carbonica che va a finire nelle bottigliette delle bibite. Siamo a Candiolo, provincia di Torino, nella sede della Cooperativa Speranza. Qui dal 2008 si produce energia elettrica che viene immessa in rete, mentre l'energia termica arriva all' istituto di Candiolo. A partire dagli scarti delle stalle e dell'agricoltura. In questo impianto si sono dati appuntamento i soci del Consorzio Italiano Biogas, riuniti da un convegno. Tra le novità in discussione, il nuovo decreto biometano e i ritardi attuativi. In Piemonte sono oltre 200 gli impianti biogas agricoli.

Con interviste a

Serena Vanzetti, cooperativa Speranza; Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas; Bruno Mecca Cici, Presidente Coldiretti Torino