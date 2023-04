Bisfenolo A, l'Efsa certifica: "Dannoso per la salute"

Prodotto fin dagli anni '60, il BPA, cioè Bisfenolo A, per le sue caratteristiche di trasparenza, elasticità e resistenza termica, è stato adoperato insieme altre sostanze, per produrre resine e plastiche come i recipienti per cibi e bevande, il rivestimento protettivo di bottiglie e lattine, la carta termica degli scontrini e alcuni dispositivi odontoiatrici. Ma la sostanza chimica può migrare nei cibi causando problemi di salute. Per questo, fin dal 1990, il Bisfenolo A è stato un sorvegliato speciale degli scienziati. I loro studi hanno portato, nel 2018, a vietarlo nei biberon e nei contenitori di alimenti per bambini sotto i tre anni. Ora, dopo aver esaminato 800 pubblicazioni, l'Efsa, l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare, ha abbassato di 20 mila volte la soglia di tollerabilità per il nostro organismo: da 4 microgrammi - 4 milionesimi di grammo - a 0,2 nanogrammi -2 miliardesimi di grammo- per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Motivo: il Bisfenolo A interferente endocrino: ha cioè una molecola identica all'estradiolo, ormone prodotto dal nostro organismo, che interferisce con gli estrogeni

Stefano Gotti - ricercatore NICO -l'estradiolo come tanti ormoni gonadici va a regolare tutta una serie di precisi circuiti all'interno del nostro corpo e del nostro sistema nervoso. Se noi agli ormoni prodotti dal nostro organismo addizioniamo sostanze chimiche che agiscono come degli ormoni andiamo ad alterare il sistema endocrino perché andiamo a fare una sovraesposizione di ormoni in un organismo che non ne ha necessità

Quindi può causare: alterazioni all'apparato riproduttivo e al sistema immunitario, cancro al seno e alla prostata, diabete, cardiopatie. E mentre si attende che il parere scientifico dell'Efsa venga accolto dai legislatori dell’UE che dovranno normare e quindi obbligare le aziende a rivedere i loro prodotti, ci sono industrie che hanno già sostituito il Bisfenolo A con altre sostanze analoghe, su cui però ci sono pochi studi e molti dubbi

Stefano Gotti - ricercatore NICO - alcuni studi molto preliminari che stanno uscendo in questi anni stanno mostrando che anche i sostituti del Bisfenolo A hanno una parte della loro costruzione della molecola che è identica di nuovo a quella dell'estradiolo. E' ovvio che gli effetti si potranno valutare solo col tempo