Bologna-Juventus, Allegri in conferenza stampa tra Giannis e nervi tesi

“Abbiamo delle difficoltà, cercheremo di superarle. Stagione fallimentare? Se l'anno prossimo ti trovo ancora qui, per te è un fallimento?” Massimiliano Allegri come la star Nba Giannis Antetokounmpo. Battibecco coi giornalisti, "perdere non è un fallimento". Sarà. Ma la Juve, alla cavalcata finale, ci arriva con più incertezze che convinzioni. Proprio sul più bello, sono arrivate tre sconfitte di fila in Serie A, più l'eliminazione in Coppa Italia. Allegri nervoso dopo le partite perse contro Inter e Napoli? “Quando la Juve perde c'è sempre qualcuno che lascia correre la fantasia. Non c'è stato alcun confronto con i giocatori, né insulti verso chicchessia”.

Juve sotto assedio

Piazzarsi nelle prime quattro, nel campionato per così dire "reale": obiettivo non facile, ora c'è il Bologna di Thiago Motta. Ad agitare la vigilia è anche la crisi tecnica di Vlahovic e Chiesa. Calcoli, sul loro futuro. La spada di Damocle della giustizia sportiva, italiana ed europea. Rabiot, Di Maria e Milik a scadenza di contratto. Il bisogno di ricostruire, di riprogrammare il futuro ricominciando dai giovani. E da chi, in panchina. Il nervosismo di Allegri, dopo Napoli e Inter, non è mai stato così spiegabile.