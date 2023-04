Follie, errori e giovani leoni. Bologna-Juventus 1-1, gli highlights

Bologna-Juventus, gli highlights della partita. Una Juve di carattere, ma lunatica. Sicuramente, non tranquilla. Non è tranquillo Danilo quando regala subito il rigore al Bologna, trasformato da Orsolini. Non è tranquilla la reazione, veemente, della Juventus: che sfiora due volte il pareggio, prima con Milik e poi con Fagioli. Chiesa, in ombra, non ha i movimenti da seconda punta. Ci pensa allora Milik, che si perde una scarpa ma guadagna il calcio di rigore. Ma a questo punto, la vena di follia di Arkadius Milik: rincorsa con saltello da ballerina e passaggio per il connazionale Skorupski. E la Juve, allora, va di nuovo sotto: prima della fine del primo tempo, è Barrow che per due volte impegna Szczesny.

La gioventù e gli dei del calcio

Tanti errori. La Juve sembra quasi rassegnata al volere degli dei del calcio, quando ti va tutto storto. Ma nemmeno loro hanno previsto la dinamite messa in campo sulla sinistra da Iling-Junior. Dalla sua azione caparbia sulla sinistra nasce l'1 a 1 di Milik. E il riscatto per il polacco. Ma ora, è solo Bologna: quattro occasioni nitide per i rossoblù. Posh, due volte Zirkzee, Aebischer. Gli dei del calcio, beffardi, sembrano perfino offrire su un piatto d'argento la vittoria alla Juventus, ma Soulé spara alto. Ma la Juve lunatica di Max, almeno questa non la perde.