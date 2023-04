Boom dei musei torinesi per il ponte del 25 aprile: crescita tra il 30 e il 40 percento

La speranza regalata dagli alberghi quasi al completo è stata confermata dai risultati nei musei di Torino del lungo ponte del 25 aprile.



Code sotto la Mole Antonelliana per acquistare i pochi biglietti rimasti dopo il sold-out della vendita online: così il museo del Cinema raddoppia rispetto al 2022 e arriva a 20mila visitatori.



Ottimo risultato anche per l'Egizio con più di 25mila presenze: superati sia i numeri di un anno fa sia quelli del 2019, cioè prima dell'inizio della pandemia.



E positivo è anche il risultato dei musei Reali di Torino, gratuiti per il 25 aprile e trainati dalle due mostre temporanee. Una dedicata a Leonardo Da Vinci alla Biblioteca Reale e una all'opera di Ruth Orkin nella sale di Palazzo Chiablese: entrambe andranno avanti fino a luglio.

Oltre 13mila le presenze tra Gam e gli altri spazi di Torino Musei. Soddisfazione anche per il museo della Radio e della tv della Rai, preso d'assalto in tutti i giorni del ponte e per il Mauto: il museo dell'Automobile con più di 10mila presenze e molti turisti del Nord Europa.



E la partita di cartello tra Juve e Napoli spinge anche il J Museum con quasi 6mila visitatori in questi giorni.

Anche grazie al bel tempo la Reggia di Venaria bissa il successo di Pasqua e supera i 26mila biglietti staccati.



La crescita delle presenze rispetto al 2022 è elevata un po' ovunque, dai musei Reali all'Egizio, e le prevendite fanno ben sperare anche per il primo maggio.