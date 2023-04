67mila euro di debito in un condominio e la Smat decide di chiudere i rubinetti

È da una fontanella in strada che gli inquilini di via Pollenzo 10, quartiere San Paolo a Torino da circa due settimane sono costretti ad attingere l'acqua dopo che la Smat, a causa dei pesanti debiti accumulati, 67mila euro in bollette non pagate, ha deciso di chiudere l'acqua. Quaranta le famiglie che abitano in questo stabile di inizio '900, per la metà proprietari il resto inquilini in affitto. E c'è chi, dopo due settimane in questa situazione, ha deciso di andare via. Altri, negozianti, sono riusciti a farsi fare un allaccio autonomo, altri ancora rimangono chiusi.

L'appello al comune dei condomini che pagano

L'amministratore di condominio, Vincenzo Antonaccio, intervistato, spiega che lui sta facendo tutto il possibile, anche pignorare gli immobili, pur di rientrare del debito e far tornare l'acqua nel condominio. I condomini che pagano regolarmente si appellano al comune affinché ponga termine a questa situazione.