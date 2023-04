Borgofranco d'Ivrea aspetta il Giro, il collezionista di bici: "Qui la storia del ciclismo"

Sarà la 13esima tappa, la terza per il Piemonte dopo quella del 17 maggio con l'arrivo a Tortona e la Bra-Rivoli del giorno successivo. Venerdì 19 maggio il Giro d'Italia partirà da Borgofranco d'Ivrea, paese di poco più di 3500 anime, famoso per i "balmetti", le cantine naturali ricavate dalla roccia morenica.

Un territorio, quello torinese, storicamente fucina di grandi talenti. Paolo Ghiggio è uno scrittore e collezionista di bici: "Il ciclismo in Piemonte ha avuto un passato non dico glorioso ma gloriosissimo. Perché dei vincitori del Giro d'Italia ben nove volte fu vinto da ciclisti della provincia di Torino".

Da Camusso di Cumiana a Balmamion. Senza dimenticare Riccardo Filippi, campione iridato con questa bicicletta nel 1953 a Lugano: "Lì nacque il connubio Filippi-Coppi, vinsero insieme tre trofei Baracchi".

Storie di atleti, maglie e biciclette come quelle - ben 192 - collezionate da questo ex primario di ortopedia nella sua casa-officina di Ivrea: "Come tutti gli ortopedici mi sono conquistato una certa manualità perché gli ortopedici sono i meccanici dei medici. E mi sono attrezzato grazie anche ai regali di vecchi ciclisti che magari erano miei pazienti, un'officina che mi garantisce di sapere riparare le biciclette d'epoca".