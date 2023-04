Riconciliazione nella giustizia: Mattarella a Boves città martire della Resistenza

Lo scorso 16 ottobre, la beatificazione di don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, uccisi il 19 settembre del 1943 in quei giorni terribili di fuoco e di morte che rendono Boves città martire della Resistenza. Due incendi la distruggono, centinaia di case incenerite, 24 morti, tra loro anche il parroco, don Giuseppe, che aveva cercato di parlamentare per evitare la rappresaglia e fu invece picchiato, portato su un carro a vedere le vittime dell'eccidio nelle vie e nelle piazze e infine bruciato e buttato in un portone, insieme all'imprenditore Antonio Vassallo. Il vice parroco, don Mario, giovane prete, mentre faceva fuggire alcune famiglie, si fermò a dare l'estrema unzione a un uomo colpito da un colpito da un soldato: fu ucciso egli stesso.

Giorni terribile, che Boves ha saputo superare: nella cerimonia di beatificazione erano stati invitati i rappresentanti di Schondorf, la città tedesca dove morì il comandante delle SS responsabile della prima strage nazista in Italia. E la delegazione tedesca tornerà per incontrare Mattarella, segno di quella riconciliazione nella giustizia che Boves ha saputo costruire. Per il presidente sarà importante l'omaggio ai caduti, scorrere tutti quei nomi incisi nel marmo, fratelli, padri, famiglie distrutte per pagare la nascita e l'appoggio a una delle prime formazioni partigiane. E conoscere poi i dettagli del sacrificio dei due sacerdoti che diedero la vita per i propri concittadini di fronte all'altare nella chiesa di San Bartolomeo.

Sarà la visita privata che concluderà il 25 aprile cuneese del presidente, con il parroco, alcuni vescovi e due nipoti di don Mario Ghibaudo, prete da tre mesi, ucciso con una raffica di mitraglia e alcune pugnalate a 23 anni. Ritroverà l'eredità di quei giorni che qui sono diventati valori di riconciliazione e di perdono nella memoria.