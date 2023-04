Bracconaggio: reati in crescita, poche risorse per combatterlo

L'Italia è un campo minato, visto con gli occhi di un animale selvatico. Dal bracconaggio alla pesca illegale, al traffico di specie esotiche, la mappa italiana dei crimini contro la natura è sempre più fitta di illeciti. Che siano rapaci o ghiri, anfibi, ricci di mare o coralli, migliaia di esemplari sono a rischio. Tra le regioni più colpite la Lombardia, con oltre 5mila denunce tra il 2016 e il 2019. Segue il Veneto con 2.500, la Toscana con 2.200.

L'allarme del WWF è rilanciato anche da magistrati e forze dell'ordine, che avvertono: gli strumenti di contrasto, operativi e legali, sono debolissimi, e la maggior parte dei reati rimane impunita. Mancano i controlli: in proporzione ci sono solo 2 vigilanti, per lo più volontari, ogni 100 cacciatori di frodo. Mancano le banche dati per il tracciamento dei territori più colpiti. Mancano strumenti investigativi come intercettazioni e fototrappole. E manca anche il monitoraggio dei traffici illegali di specie esotiche, di cui l'Italia è epicentro importante: elefanti e rinoceronti per l'avorio, tigri e leopardi per le pelli e non solo.

Anche quando i reati di bracconaggio vengono scoperti, è difficile portarli a giudizio. Il 40% degli illeciti viene archiviato, quasi altrettanti vanno in prescrizione, alla fine solo il 27% dei reati arriva a condanna. Con sanzioni bassissime, spesso solo pecuniarie. Una criminalità sottovalutata: i reati contro la natura nel mondo valgono 280 miliardi di dollari l’anno, e sono la 4° attività illegale più redditizia, preceduti solo dai traffici di droga, prodotti contraffatti e armi.