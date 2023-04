Buon compleanno, Teatro Regio. I 50 anni dalla rinascita della culla dell'Opera

Anche la RAI festeggia i 50 anni dalla rinascita del Teatro Regio di Torino. Insieme alle tantissime iniziative che riempiranno il mese di maggio, una puntata speciale di Buongiorno Regione, con ospiti e materiale edito e inedito, celebrerà la culla dell'Opera proprio nel giorno esatto del compleanno dell'avveniristico progetto firmato da Carlo Mollino: lunedì 10 aprile a partire dalle 7.30, su Rai3.

Rai5 ha già iniziato le celebrazioni grazie a RaiCultura: fino al 28 aprile vengono trasmessi spettacoli ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 10 del mattino. Non solo. Venerdì 14 aprile alle 22.45 sarà trasmesso uno speciale dal titolo “Regio50 - Ci si mette molto tempo per diventare giovani”, di cui vi offriamo una piccola anticipazione in questo video. Lo speciale è di Roberto Giannarelli - che ne è anche regista - e Francesca Nesler con Paola Giunti e Simone Solinas. E a cura di Guendalina Carattoli con produttore esecutivo Valeria Negro. Il montaggio di Paola Galassi.

Sempre su Rai5 andrà in onda domenica 16 aprile una maratona interamente dedicata al teatro Regio, con una programmazione che coprirà il palinsesto dalle 10 alle 21.15. All’interno della maratona sarà anche replicato lo speciale, alle 20.15.