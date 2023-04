Pallapugno, al via il campionato italiano di serie A

Prende ufficialmente il via la stagione della Pallapugno. Si apre questo weekend il campionato italiano di serie A, con il Marchisio nocciole Cortemilia a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Saranno dieci le squadre che si daranno battaglia con la formula Bresciano: le prime cinque classificate al termine della regular season saranno ammesse ai playoff dai quali usciranno tre formazioni che andranno direttamente in semifinale. La quarta semifinalista sarà decisa dagli spareggi secchi tra la quarta e la quinta dei playoff e la prima e la seconda dei play-out

La finale si giocherà al meglio delle tre partite e non ci saranno retrocessioni. La prima giornata al via con tre partite. A Dolcedo l'Imperiese ospita Ceva; a Cuneo l'Acqua San Bernardo Subalcuneo attende la Virtus Langhe, mentre a Castagnole delle Lanze la sfida tra Araldica e Pallapugno Albeisa. I campioni d'Italia della Marchisio Nocciole Cortemilia scenderanno in campo domani in casa contro San Biagio. Lunedì chiuderà il programma Canalese-Bormidese. Tutte le partite alle ore 15.