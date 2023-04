Cantiere abbandonato in corso Trapani

La prima segnalazione arriva da Luisella: “Come mai le fontane del comune di Torino con la siccità non vengono chiuse? Soprattutto è emblematico vederla aperta vicino all'acquedotto”. Il Comune ci aveva già risposto che gli sprechi non dipendono dalle fontane e che anzi, anche per la sicurezza degli impianti, è meglio rimangano aperte.

Ci spostiamo in corso Trapani, direzione parco Ruffini. Siamo in mezzo a una pista ciclabile e d’improvviso un cantiere, che sembra ormai concluso e abbandonato. Si chiede la telespettatrice: “qual è l’utilità di questa cosa?”.

Giannì Abbà di Borgo San Dalmazzo invia una foto che ci offre ancora uno scampolo di inverno. Siamo al lago inferiore di Valscura in valle Gesso a 2.274 metri, tutto ancora ammantato di neve fresca.