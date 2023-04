In carcere il figlio dell'uomo colpito a martellate. Ha confessato

Lo accompagnava spesso al bar o a prendere il giornale quel figlio schivo che salutava appena, dicono i vicini. Raffaele Sergi 45 anni, informatico e amante della fotografia viveva coi genitori. Ha confessato subito dopo l'aggressione al padre Enrico, 72 annni, ex dipendente Rai.

Era proprio Raffaele, assieme alla madre ex insegnante, a sostenere la maggior parte delle responsabilità della cura, a mantenerlo attivo.

E proprio prima della passeggiata mattutina di routine, che spesso faceva proprio col figlio, i colpi in testa con un martello abbandonato poi nel cortile e il sangue che si accumula sotto la tettoia dove i condomini di questa palazzina popolare buttano la spazzatura.

Il giorno dopo, ci si interroga sulle ragioni di un gesto, e si cerca dentro gli equilibri di una famiglia scossa dalla malattia del padre, affetto da una grave malattia neurodegenerativa, che appariva sempre più assente.

Enrico Sergi, dopo un'operazione durata fino a tarda notte per un trauma cranico e facciale, è ora ancora in gravissime condizioni e in prognosi riservata al cto di Torino. Il figlio Raffaele è in carcere, la moglie e l'altro figlio aspettano davanti alla sala della rianimazione.