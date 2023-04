Carceri torinesi tra sovraffollamento e degrado, la garante: "Ridurre la carcerazione preventiva"

Si chiamava Tecca Gambe uno dei quattro detenuti delle Vallette di Torino che si è tolto la vita nel 2022, anno record di suicidi. Era in carcere per aver rubato delle cuffiette da 24 euro. La relazione annuale della garante dei detenuti Monica Gallo accende un faro su storie come la sua. Chi decide di uccidersi in cella è sempre più giovane, fragile e alla prima detenzione.

"Malgrado tutte le circolari, i protocolli relativi a un'attenzione su questo tema, i dati ci dicono ben altro, che continuano ad aumentare", dice Gallo ai nostri microfoni. Anche i detenuti minorenni sono in aumento. +37% di ingressi all'IPM Ferrante Aporti. Stando alle segnalazioni, per gestire i casi più complessi si sta facendo un "uso massiccio di psicofarmaci". E poi c'è il buco nero del "Lorusso e Cutugno": strutture fatiscenti, muffe, sporcizia. Degrado in cui a fine 2022 vivevano 1.338 adulti, 300 in più rispetto alla capienza effettiva. A vigilare, 727 agenti di polizia penitenziaria, da anni sotto organico.

"Finché non verrà dimezzata la popolazione detenuta, ogni altro intervento risulterà non efficace per rendere dignitosa la reclusione delle persone nell'istituto penitenziario", aggiunge Gallo. Capitolo a parte la sanità. L'anno scorso c'è stato un picco di detenuti trasferiti in ospedale, con tempi rallentatati dalla burocrazia. Soprattutto nel Cpr di corso Brunelleschi: "Un contesto di rara inefficienza e inefficacia", si legge nel dossier, con il rischio di tornare a proteste e incendi non appena verrà riaperto.