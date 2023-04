Torino, il maestro Aonzo in concerto per i 50 anni dell'Orchestra mandolinistica

Cinquant'anni fa nasceva l'orchestra mandolinistica di Torino. Per celebrarla si è esibito in concerto il maestro di fama internazionale Carlo Aonzo. In pochi lo sanno, ma la città vanta una lunga tradizione legata allo strumento, uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Molti aneddoti sono infatti legati alla Regina Margherita di Savoia. Un'eredità che l'orchestra diretta da Pier Carlo Aimone sta cercando di tenere viva.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Paola Bovolenta

Interviste:

- Carlo Aonzo, maestro mandolinista

- Gian Mario Bragallini, presidente Orchestra mandolinistica Torino