Non solo carne da laboratorio

L'idea di una bistecca che nasce in laboratorio è certamente divisiva. Ma cosa accade in uno dei pochi laboratori italiani dove questo filone di ricerca va avanti? E' davvero la carne per uso alimentare umano l'unico obiettivo?

Servizio: dalla TGR del Trentino Giovanni Stinco

Montaggio: Massimiliano Malizia

Intervista con: Stefano Biressi - docente di biologia molecolare Università di Trento e Luciano Conti - docente di biologia cellulare Università di Trento