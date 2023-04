Il dolore di Casale per le vittime dell'amianto

Nella giornata mondiale per le vittime dell'amianto, al parco Eternot di Casale Monferrato la deposizione di una corona di fiori. Ad oggi sono oltre 2 mila i morti per mesotelioma causato dall'eternit: il gesto si ripete ogni anno, così come ogni anno si rinnova il dolore per quelle morti che non hanno ancora ricevuto giustizia.

Giuliana Busto, presidente dell'associazione Vittime dell'amianto, ha perso un fratello a 33 anni: non aveva mai lavorato all'Eternit ma quella polvere l'aveva respirata. Oggi di amianto si continua a morire. Nicola Pondrano, ex operaio e sindacalista, entrò in Eternit a 24 anni è uno dei principali teste di accusa nel processo. Nel 2014 la condanna dell'ex patron Stephan Schmidheiny, poi però prescritta: il 7 giugno a Novara è attesa la sentenza Eternit Bis.