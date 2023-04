Contrastare la povertà educativa minorile a Cascina Oremo

Cascina Orema è stata inaugurata a Biella. 12 milioni di investimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 1,5 da parte dell'Impresa sociale Con I Bambini, e un tempo record - 18 mesi - per la ristrutturazione dell'immobile e dei terreni circostanti, in tutto quasi 9 mila metri quadri. Da settembre Cascina Orema diventerà un polo per contrastare la povertà educativa minorile e ridurre le diseguaglianze, attraverso una serie di attività ad ampio spettro, e sarà gestito dal Consorzio Sociale Il filo da tessere e dalle cooperative sociale che ne fanno parte.

Quattro macro zone, didattica, disabilità, sport (c'è un campo per le attività all'aria aperta, una piscina e una vasca per la didattica motoria), e per la conoscenza del sé “che è in ognuno di ogni”, spiegano alla Cascina. Le prime ricadute sono state di carattere economico. Perché tutti i lavori realizzati con i 12 milioni di investimenti sono stati fatti da aziende locali. Da settembre si aspettano le altre ricadute. Il gradimento di chi parteciperà alle attività della Cascina e quelle indotte. Il polo si trova su un asse centrale di Biella, tra l'Università e la Poli sportiva.

L'obiettivo, che per ora è una speranza, è di attrarre giovani che vogliano vivere a Biella e costruire qualcosa in questa provincia.

Interviste a Claudio Corradino, sindaco di Biella, Federica Collinetti, presidente del consorzio Il filo da tessere, Franco Ferraris, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.