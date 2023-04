Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame

La Corte non poteva fare diversamente. Questa la valutazione di accademici e giuristi in riferimento pronuncia sul caso Cospito.

La pena fissa, in questo caso l'ergastolo per l'anarchico accusato di strage politica, è già stata dichiarata più volte incostituzionale e lo stesso si può dire per il meccanismo che blocca il bilanciamento di attenuanti e aggravanti da parte dei giudici. A introdurlo nel 2005 la contestata legge Cirielli: per chi ha la recidiva reiterata, come Cospito, non si può dichiarare la prevalenza delle attenuanti. Per l'attentato alla scuola allievi carabinieri però si potrebbe applicare la lieve entità del fatto visto che sono stati distrutti solo dei cassonetti, un'opzione non consentita ai giudici della corte d'assise d'appello di Torino fino alla sentenza della Corte Costituzionale.



Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale ora potrà ripartire il processo davanti alla corte d'assise d'appello di Torino, dove imputata per il reato di strage di Stato per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano c'è anche la sua compagna Anna Beniamino

Interviste a



Enrico Grosso

costituzionalista Università di Torino

Gianluca Vitale

avvocato Anna Beniamo