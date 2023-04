Un affresco nella sala che accoglie le vittime di violenza

Una scelta originale per la sala della stazione dei carabinieri di Saluzzo che accoglie le vittime della violenza di genere. Lampeto, la regina delle amazzoni, è la figura femminile dell'affresco che si ispira ad un'opera d'arte quattrocentesca del Castello della Manta. E' simbolo di protezione e serenità, di quella sicurezza che cercano le donne che si rivolgono ai carabinieri per sottrarsi a violenze fisiche e psicologiche. Il nuovo ufficio sarà un punto di riferimento per i casi di prevaricazione domestica e di genere e si avvale di personale specificamente formato per l'accoglienza, il dialogo e la difesa delle vittime tramite gli strumenti di Legge.